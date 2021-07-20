Движение большегрузов ограничили из-за аномальной жары в Ростовской области

Ограничения будут действовать до 31 августа. Фото: сайт правительства РО

В Ростовской области с 20 июля из-за аномальной жары ограничили движение большегрузов по асфальтированным трассам. Такие меры обычно принимают, если температура воздуха превышает +32 градуса, уточняют власти.

Ограничения будут действовать до 31 августа. Движение по дорогам для фур разрешено с 22 часов вечера до 10 часов утра.

- Это мера, необходимая для обеспечения сохранности автодорог. Ограничения не распространяются на пассажирские перевозки, а также на перевозку грузов, необходимых для ликвидации происшествий, на транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, - пояснил министр транспорта Ростовской области Владимир Окунев.

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