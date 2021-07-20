53 спасателя потушили условный пожар около «Ростов Арены»

В этой тренировке приняли участие силы городского звена РСЧС Фото: Алена МАРТЫНОВА

53 спасателя потушили условный пожар рядом с «Ростов Ареной». По легенде учений, в районе стоянки P9 вспыхнула трава, и пламя начало угрожать стадиону. С этой ситуацией огнеборцы справились довольно быстро и без ошибок. О тренировке под палящим солнцем рассказали в городском управлении по делам ГО и ЧС.

Как пояснили в ведомстве, ликвидацию природного пожара отработали не просто так. Сейчас в регионе сохраняется пожароопасность 5 класса, поэтому возгорания могут произойти любой момент. Огонь не щадит ни растения, ни животных, поэтому подобные ЧП спасатели должны уметь быстро ликвидировать.

В этой тренировке приняли участие силы городского звена РСЧС: три поисково-спасательные группы управления по делам ГО и ЧС, один дежурный караул МЧС и оперативная группа Кировского района. В «борьбе с огнем» задействовали водоналивную технику и цистерны, насосную станцию и оборудование для создания противопожарных разрывов. Всего использовали 14 единиц техники.

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