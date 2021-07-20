Животные искусали уже 4 тысячи жителей Дона, один человек заразился бешенством

С начала года в регионе выявили 8 случаев бешенства Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области за 6 месяцев 2021 года от укусов собак пострадали 3 972 человека, еще на 55 жителей Дона напали дикие животные. Все эти люди обращались за помощью к медикам, сообщили в управлении Роспотребнадзора.

Также, по данным ведомства, с начала года в регионе выявили 8 случаев бешенства. Жертвой этой болезни оказался и 64-летний мужчина из Октябрьского района. В апреле его искусала бродячая кошка. Пострадавший отказался делать прививку и это привело к летальному исходу.

Жителям Дона напоминают: бешенство - острое, вирусное инфекционное заболевание, которым может заразиться человек после нападения животного. Особенно опасны укусы в голову, лицо, кисти рук. От человека к человеку вирус не передается. Если после контакта с четвероногим остались раны или царапины, нужно срочно обращаться в больницу.

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