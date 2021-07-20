Мусульмане Ростовской области отмечают Курбан-Байрам

Все религиозные сборы проводят при строгом соблюдении санитарных правил. Фото: сайт Центрального духовного управления мусульман РО

В ночь с 19 на 20 июля мусульмане всего мира встретили первый день Курбан-Байрам, этот праздник отмечают и в Ростовской области. Он посвящен памяти жертвоприношения пророка Ибрахима.

Курбан-Байрам продлится несколько дней. В это время принято помогать нуждающимся, ходить к друг другу в гости, а также дарить подарки родным и близким.

Праздничные богослужения уже провели в во всех мусульманских общинах Дона. Но главным местом притяжения верующих, как и всегда, стала соборная мечеть Ростова. Службу провел имам-хатыб Наиль хазрат Бикмаев.

Все религиозные сборы в этом году проводят при строгом соблюдении санитарных правил. Так, например, мусульманам во время богослужений рекомендовали соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Также в мечеть запретили приходить людям старше 65 лет с хроническими заболеваниями. Эти меры должны защитить пожилых верующих от коронавируса.

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