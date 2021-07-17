Пожилые верующие не смогут посетить Курбан-байрам из-за введенных ограничений

Мусульманам разрешили отпраздновать Курбан-байрам, но с ограничениями
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Ростовской области национальный мусульманский праздник Курбан-байрам пройдет с антиковидными ограничениями. Об этом сообщили в региональном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
Празднование состоится 20 июля. Все религиозные организации, исповедующие ислам, получили соответствующие рекомендации для проведения праздника от правительства Ростовской области.
- Руководителям этих организаций рекомендовано провести разъяснительную работу по усилению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий среди прихожан, - отметили в региональном штабе.
Для празднования Курбан-байрама должны быть введены следующие ограничительные меры: социальная дистанция, масочный режим и недопущение в мечети людей возрастной категории 65+ и имеющих хронические заболевания.
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