Пожилые верующие не смогут посетить Курбан-байрам из-за введенных ограничений

Мусульманам разрешили отпраздновать Курбан-байрам, но с ограничениями Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области национальный мусульманский праздник Курбан-байрам пройдет с антиковидными ограничениями. Об этом сообщили в региональном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Празднование состоится 20 июля. Все религиозные организации, исповедующие ислам, получили соответствующие рекомендации для проведения праздника от правительства Ростовской области.

- Руководителям этих организаций рекомендовано провести разъяснительную работу по усилению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий среди прихожан, - отметили в региональном штабе.

Для празднования Курбан-байрама должны быть введены следующие ограничительные меры: социальная дистанция, масочный режим и недопущение в мечети людей возрастной категории 65+ и имеющих хронические заболевания.

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