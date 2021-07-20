В Ростовской области за нарушения в аквапарках и бассейнах составили 12 протоколов

В бассейнах не всегда следили за социальной дистанцией и редко измеряли температуру Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области после июльских рейдов по аквапаркам и бассейнам составили 12 административных протоколов. Все эти материалы уже передали в суд. Также к ответственности планируют привлечь еще три зоны отдыха, сообщает управление Роспотребнадзора.

Так, например, у некоторых работников бассейнов во время проверок не было масок и перчаток. Не всегда следили за социальной дистанцией среди посетителей и редко проверяли температуру. Кроме того, выявили отсутствие дезинфицирующих средств.

Всего комиссия обошла 16 аквапарков и бассейнов: 7 в Ростове, 3 в Аксайском районе, по 2 в Таганроге и Мясниковском районе, еще по 1 в Батайске и Пролетарске.

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