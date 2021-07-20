Ростовская область оказалась в лидерах по числу заявок на конкурс «Вкусы России»

Всего в конкурсе будут участвовать более 60 брендов из разных субъектов России. Фото: сайт правительства РО

На участие во II Национальном конкурсе «Вкусы России» от производителей Ростовской области поступило уже 20 заявок. Больше отправили только из Московской области. Об этом сообщает сайт донского правительства.

В этом году свою продукцию собираются представить не только известные бренды, но и новички. Например, «Семиреченская полба», «Милютинский каравай», «Егорлыкский сыр», а также многие другие. Эту активность уже прокомментировал первый заместитель губернатора Виктор Гончаров.

- Хотелось бы, чтобы заявленные продукты отразили многообразную палитру вкусов Дона и могли претендовать на звание вкуса России. Важно, что одно из условий конкурса - поддержать бренды, за которыми не стоят крупные производители. Поэтому на Дону была проведена масштабная работа, чтобы найти интересные блюда донской кухни и помочь производителями в оформлении заявок для участия в конкурсе, - пояснил Виктор Гончаров.

Всего в конкурсе в 2021 году будут участвовать более 60 брендов из разных субъектов России. Заявки будут принимать до 1 сентября. После этого лучших из лучших определят в 8 номинациях: от «Вкуса без границ» до «Кулинарного наследия».

Жители Дона смогут поддержать полюбившиеся продукты. Отдать свой голов в рамках номинации «Нас выбирают» можно будет с 20 октября по 7 ноября. Также в донском регионе в ближайшее время планируют провести похожее соревнование среди брендов. Прислали уже 59 заявок.

В прошлом году участниками федерального конкурса «Вкусы России» стали 10 продовольственных брендов Дона. Тогда второе место в номинации «Ярмарка вкуса» занял бренд «Вина Дона».

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