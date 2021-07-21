Бывший сити-менеджер Ростова Сергей Горбань стал советником Ивана Саввиди

Сергей Горбань занимал пост сити-менеджера с 2014 по 2016 годы. Фото: Правительство РО

Бывший глава администрации Ростова Сергей Горбань теперь работает в «Группе Агроком». Он стал советником владельца компании - Ивана Саввиди. Об этом «КП - Ростов-на-Дону» стало известно сегодня, 21 июля. Информация появилась в СМИ.

Сергей Горбань в течение 4 лет - с 2010 по 2014 год - был заместителем губернатора Ростовской области, потом чиновник стал сити-менеджером донской столицы. Он проработал в этой должности два года, до октября 2016, и ушел в отставку.

С этого момента о судьбе экс-главы ростовской администрации долгое время ничего не знали. Ходили самые разные слухи, в том числе предполагали, что он попал в СИЗО или подался в бизнес. И только в апреле этого года его внезапно заметили на «Ростов Арене», Сергей Горбань наблюдал за футбольным матчем. Последняя информация была о том, что бывший чиновник занимал пост помощника председателя комитета по транспорту и строительству в Госдуме.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Считали погибшим, а нашли на стадионе: куда пропал экс-мэр Ростова-на-Дону Сергей Горбань

О судьбе чиновника складывались легенды (подробности)