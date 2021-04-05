Считали погибшим, а нашли на стадионе: куда пропал экс-мэр Ростова-на-Дону Сергей Горбань

Сергей Горбань занимал пост сити-менеджера с 2014 по 2016 годы. Фото: Правительство РО.

В 2016 мэр Ростова-на-Дону Сергей Горбань ушел в отставку и пропал. Ходили самые разные слухи — что чиновник попал в СИЗО, подался в бизнес и даже самое страшное. А 4 апреля очевидцы увидели его мирно наблюдающим за матчем в VIP-ложе «Ростов Арены». «КП» разбиралась, куда пропал бывший сити-менеджер и вернется ли в Ростовскую область.

ПЕРВЫЕ ВЕРСИИ

Отставка Сергея Горбаня сразу вызвала много вопросов. Источники «КП» сообщали, что он явно не был готов к такому повороту — выстраивал команду, давал указания, проводил переговоры. При этом губернатор говорил, что уволился Сергей Иванович по собственному желанию.

Поговаривали, что отставка стала для Горбаня неожиданностью. Фото: пресс-служба губернатора.

Бывшего сити-менеджера долго не сбрасывали со счетов и даже прочили ему повышение. Так, поговаривали, что он станет вице-губернатором. Другие видели его мэром подмосковных Химок и даже главой федерального министерства.

Были и те, кто считал, что Сергей Горбань бросит политику и займется бизнесом. Правда и тут ему предрекали только лучшее, а именно должность топ-менеджера крупной компании.

«УМЕР В СИЗО»

Но время шло, а о назначении Сергея Ивановича все не сообщалось. Через два года бывший прокурор Евгений Беркович сообщил, что Сергей Горбань сидит в СИЗО Лефортова. При этом не было подробностей о том, в чем конкретно обвинялся бывший мэр. Но главное - никакого подтверждения информации после заявления так и не последовало.

4 апреля Горбаня заметили на стадионе. Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

Еще через время появилась и более громкая «версия». Несколько ресурсов утверждали, что Горбань скончался. И что произошла трагедия не где-нибудь, а в следственном изоляторе. Однако и эта новость пополнила ряды слухов. Никакой официальной информации о судьбе бывшего управленца не было все пять лет.

И вот в 2021 году Сергей Горбань, живой и свободный, мирно наблюдает за матчем «Ростов» — «Спартак». Вместе с фотографиями в соцсетях появились слухи и о его возвращении в Ростовскую область.

ЖДАТЬ ЛИ ГОРБАНЯ В ОБЛАСТИ?

Политтехнолог Сергей Смирнов считает, что бывший сити-менеджер не будет продолжать здесь политическую карьеру.

— Ничто не мешает Сергею Горбаню просто приехать и посмотреть матч. Но его дальнейшая карьера в Ростовской области просто невозможна. Слишком много вопросов к нему было — ни на один из них ответа не было, — прокомментировал собеседник.

СМИ сообщали, что Сергей Иванович занимается бизнесом, но до сих пор связан с политикой. В частности, якобы экс-мэр стал помощником депутата Госдумы. Сергей Смирнов допускает и такую возможность.

— Такая должность дает тебе статус. Тем более, что он — помощник не районного депутата, а, насколько я знаю, председателя одного из комитетов Госдумы. Удостоверение помощника депутата уже давно является неким рекомендательным письмом, которое помогает при первых знакомствах и при запуске новых проектов, — говорит Сергей Смирнов.

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