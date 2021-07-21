Криптобиокабину для оформления загранпаспортов установили в одном из МФЦ Ростова

В такой кабине можно отсканировать отпечатки пальцев. Фото: сайт администрации Ростова

Теперь жители донской столицы смогут оформить загранпаспорт нового образца в МФЦ на Большой Садовой, 55. Это стало возможным благодаря установке криптобиокабины. Ростов стал первым городом в регионе, где реализовали такой проект, сообщил сегодня в Instagram сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- Уже завершены тестовые испытания, комплекс полностью готов к работе. В криптобиокабине можно отсканировать отпечатки пальцев и сделать фотографию. Это значит, что подача документов будет еще проще и удобнее, - написал Алексей Логвинеко.

Глава администрации добавил, что по заявке все материалы сначала отправят в органы МВД. Паспорт будут готовить в течение одного месяца, тем, у кого есть доступ к гостайне - три месяца. Криптобиокабина будет работать с 8 до 18 часов, по четвергам - с 10 до 20 часов, а по субботам с 9 до 15 часов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Алексей Логвиненко: «Уже 54% ростовчан сделали прививку от COVID-19»

Случаи заболевания после вакцинации практически отсутствуют (подробности)