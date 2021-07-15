Алексей Логвиненко: «Уже 54% ростовчан сделали прививку от COVID-19»

В донской столице сейчас работают 56 пунктов вакцинации Фото: Иван МАКЕЕВ

Уже 54% жителей Ростова-на-Дону сделали прививку от коронавируса. Случаи заболевания после вакцинации практически отсутствуют, рассказал сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- Прививки сделали около 54% от всего населения. В наличии есть примерно 20 тысяч доз, перебоев нет. Случаи заболевания после введения препаратов практически отсутствуют. Заболевшие после вакцины переносят инфекцию в легкой форме и даже не госпитализируются, - подчеркнул Алексей Логвиненко.

Также глава администрации добавил, что в донской столице сейчас работают 56 пунктов вакцинации, из которых 26 находятся в учреждениях здравоохранения, 30 - в различных организациях.

- Для прививки граждан пожилого возраста, действуют передвижные медпункты, их сейчас 47, - добавил глава администрации Ростова Алексей Логвиненко.

При этом, по данным городских властей, ростовские больницы сейчас готовы к волне COVID-19. В случае ухудшения эпидситуации для пациентов могут развернуть еще 300 мест.

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