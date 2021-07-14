Развернуто 1350 коек: о готовности Ростова к волне COVID-19 рассказал сити-менеджер

Сейчас в Ростове функционируют три ковидных госпиталя Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростове при ухудшении ситуации с COVID-19 для пациентов могут развернуть еще 300 мест. Сейчас из-за роста заболеваемости ковидные койки в городе загружены на 83%. Об этом 14 июлярассказал глава администрации города Алексей Логвиненко.

На прошлой неделе приняли решение добавить дополнительно еще 150 мест в одном из ковидных госпиталей. Всего развернуто 1350 коек, для сравнения прошлой зимой, в период пиковой заболеваемости, мест было 1400. Больницы сейчас принимают жителей других муниципалитетов, таких пациентов уже около 200. При необходимости есть возможность добавить еще 300 мест, если больных станет больше, - рассказал сити-менеджер.

Сейчас, по словам Алексея Логвиненко, в Ростове функционируют три ковидных госпиталя. Они открыты в Центральной городской больнице, в больнице № 20 и в "КДЦ Здоровье". Глава администрации добавил, что кроме наращивания медпомощи в донской столице продолжают прививочную кампанию.

- Вакцина - лучше любых лекарств. Уже около 54% населения города сделали прививку. Сейчас есть около 20 тысяч доз вакцины, с ней уже нет перебоев, - подчеркнул Алексей Логвиненко.

О том, что вакцины достаточно накануне также заявил главный санитарный врач региона Евгений Ковалев. При этом он отметил, что ощущается некоторый дефицит «КовиВака».

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