В Ростове-на-Дону очистили 800 метров реки Темерник

Расчищена пока лишь треть маршрута. Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

В Ростове продолжается очистка реки Темерник после сброса сточных вод. Уже пройден участок протяженностью 800 метров русла от СНТ «Импульс», извлечено более 1000 кубометров донных отложений. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

- Ликвидация последствий загрязнения реки Темерник в результате аварийного сброса проводится ежедневно, начиная с 9 июля 2021 года, - говорится в сообщении. - В общей сложности предстоит очистить 2,4 километра русла.

Работы ведутся согласно дорожной карте по ликвидации нанесенного ущерба и, чтобы не допустить повторения подобных ситуаций в будущем.

Наблюдается устойчивая тенденция повышения качества очистки сточных вод: вода на выпуске прозрачная, отсутствует цвет и запах, характерный для канализации, - добавили в пресс-службе правительства региона.

При этом уточняется, что сейчас ниже по течению от места работ вода помутнела: это временное явление, которое связано с процессом очистки, - пояснили в правительстве.

Напомним, в апреле 2021 года произошел сбой в процессе биоочистки сточных вод, и концентрация загрязняющих веществ превысила все нормативы. Проведение очистительных работ контролирует Министерство природных ресурсов и экологи области.

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