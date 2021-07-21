Экс-министр ЖКХ Ростовской области стал фигурантом нового уголовного дела

Сейчас Андрей Майер находится под арестом Фото: Артем КИЛЬКИН

Экс-министр ЖКХ Ростовской области Андрей Майер стал фигурантом ещё одного уголовного дела. Об этом сегодня, 21 июля, сообщил портал 1rnd.ru со ссылкой на адвоката Владимира Чеснокова.

Предполагается, что теперь бывшего чиновника подозревают в нарушении при выделении средств на благоустройство парка города Зверево. Сообщается, что «деньги были выделены в обход установленных законом процедур».

Сейчас Андрей Майер находится под арестом. Его задержали в прошлом году по подозрению в превышении полномочий при благоустройстве парка «Вересаево». Андрей Майер возглавлял МинЖКХ региона с 2016 года. Он ушел с поста весной прошлого года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Экс-министра ЖКХ Ростовской области оставили под арестом до 24 августа

Решение вынесли в Ленинском районном суде (подробности)