Экс-министра ЖКХ Ростовской области оставили под арестом до 24 августа

Бывшего чиновника задержали в прошлом году Фото: Артем КИЛЬКИН

Экс-министра ЖКХ Ростовской области Андрея Майера оставили под арестом до 24 августа 2021 года. Информация об этом сегодня, 23 июня, появилась на сайте Ленинского районного суда.

- 23 июня продлен срок содержания под стражей министру ЖКХ Ростовской области Андрею Майеру, обвиняемому в совершении преступления по части 2 статьи 285 УК РФ, - говорится в сообщении.

Бывшего чиновника задержали в прошлом году по подозрению в превышении полномочий. Уголовное дело связано нарушениями при благоустройстве парка «Вересаево». Андрей Майер возглавлял МинЖКХ региона с 2016 года. Он ушел с поста весной прошлого года.