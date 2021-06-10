За невыплату зарплаты своим сотрудникам ответит донской бизнесмен

В Ростовской области бизнесмен задолжал своим подчиненным более восьми миллионов рублей Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

В Ростовской области директора фирмы, занимающейся производством экскаваторов заподозрили в совершении преступления преступления по статье 145.1 УК РФ "Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы".

Следователи выяснили, что в 2020 году бизнесмен более двух месяцев не выплачивал зарплату 91 своему сотруднику. Стоит отметить, что у него была возможность осуществлять выплаты. Таким образом общая сумма задолженности за весь период составила более восьми миллионов рублей.

Важно сказать, что злоумышленник свою вину полностью признал и даже частично погасил задолженность. Он выплатил подчиненным более четырех миллионов рублей. Также на имущество обвиняемого наложен арест.

- Следствием по уголовному делу собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

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