Василий Голубев: «Мы смогли сохранить рост экономических показателей»

Губернатор поручил Минфину проработать идею о снижении налога на прибыль. Фото: сайт правительства РО

Василий Голубев на встрече с предпринимателями оценил поддержку бизнеса во время пандемии. Речь шла о цифрах, которых смогли добиться по итогам нескольких месяцев 2021 года. Глава региона отметил рост экономических показателей.

- Статистика, которая складывается сегодня в регионе подтверждает, что меры, реализуемые на федеральном и региональном уровне сработали. Мы смогли сохранить рост в целом по области ключевых социально-экономических показателей. В подтверждение этому, например, индекс промышленного производства, в январе-мае он составил 114,3%. В розничной торговле розничной - 18,8%, в общественном питании - 39,6%. Конечно, эти результаты связаны с базой прошлого года, она была невысокая, - сказал Василий Голубев.

Губернатор также добавил, что сейчас в области в малый бизнес входят 165 тысяч предприятий и ИП, на которых занято 650 тысяч человек.

- По сравнению с началом года это количество увеличилось почти на 18 тысяч. Кроме того, число самозанятых выросло почти в два раза, до 70 тысяч человек. По этому показателю мы на шестом месте в стране, - подчеркнул Василий Голубев.

По итогам встречи глава донского края поручил Минфину проработать идею о снижении налога на прибыль для бизнесменов. Также Василий Голубев поддержал включение исторических объектов Неклиновского района в дорожную карту развития туристических достопримечательностей.

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