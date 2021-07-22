Военный судья из Ростовской области претендует на пост председателя Басманного суда

Владимир Голованов планирует сменить в должности Ирину Вырышеву Фото: Артем КИЛЬКИН

Председатель Ростовского гарнизонного военного суда Владимир Голованов подал заявку на пост главы Басманного суда Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Квалификационной коллегии.

Предполагается, что специалист из донского региона планирует сменить в должности Ирину Вырышеву, которая собирается перейти Мосгорсуд.

Басманный суд Москвы рассматривает материалы центрального аппарата Следственного комитета России. В инстанции проводят аресты по самым громким делам.

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