МЧС: «После ДТП на Стачки в Ростове пострадали 8 человек»

Дорожное ЧП произошло около 10 утра. Фото: пресс-служба управления МЧС России по РО

После утреннего столкновения автобусов на Стачки в Ростове к медикам обратились 8 человек. Ранее было известно о пяти пострадавших, уточнили в пресс-службе областного управления МЧС.

По предварительным данным, дорожное ЧП произошло около 10 утра 22 июля. На Стачки, в районе улицы Коминтерна, машины с пассажирами двигались в попутном направлении. В какой-то момент они зацепились, в одной из машин после этого треснуло лобовое стекло.

Что стало причиной аварии - неудачный маневр или погода - сейчас устанавливают автоинспекторы. На месте работают спасатели.