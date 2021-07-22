В аварии на М4 «Дон» в Ростовской области погиб 67-летний пенсионер

Столкновение произошло во время разворота. Фото: отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области

В четверг, 22 июля, в Ростовской области на федеральной трассе М4 «Дон» произошла авария, в которой погиб мужчина. Об этом сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

Как сообщили в правоохранительных органах, сообщение об аварии пришло в 13.20. 67-летний водитель «Опеля Вектра», по предварительным данным, разворачивался в разрешенном месте, но не уступил дорогу автомобилю «Хонда» под управлением 34-летнего водителя, который ехал навстречу.

В результате ДТП погиб 67-летний водитель «Опеля». Известно, что в салоне «Хонды» среди пассажиров были дети пяти и семи лет.

По факту аварии правоохранительными органами проводится проверка, в ходе которой установят все обстоятельства случившегося.

В Госавтоинспекции региона не устают напоминать водителям строго соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и быть внимательными за рулем и не отправляться в путь уставшим, чтобы не создавать опасных ситуаций на дороге.

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