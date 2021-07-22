В Новочеркасске присяжные оправдали подозреваемого в жестокой расправе

Судьбу подозреваемого решили шесть присяжных заседателей Фото: Артем КИЛЬКИН

Сегодня, 22 июля, в Новочеркасске оправдали подозреваемого в жестокой расправе. Присяжные пришли к выводу, что мужчина не виновен. Этот приговор уже вынесли, но он еще не вступил в силу. Об этом сообщили в пресс-службе судов Ростовской области.

Известно, что разбирательство вели по уголовной статье. Подсудимому ставили в вину якобы пьяные разборки, во время которых он руками и ногами избил человека. Здоровью пострадавшего тогда был нанесен тяжкий урон.

Однако во время слушаний сторона обвинения так и не смогла доказать причастность задержанного к этому делу. Судьбу подозреваемого решили шесть присяжных заседателей. Кто же настоящий преступник, пока неизвестно.

- Когда приговор вступит в силу, все материалы отправят в новочеркасский отдел управления Следственного комитета. В ведомстве должны выяснить личность преступника, - добавили в пресс-службе судов Ростовской области.

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