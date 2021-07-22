Отомстил судье: житель Каменска-Шахтинского ответит за поджог авто

Машина выгорела до тла за считанные секунды. Фото: сайт управления Следственного комитета по РО

В Ростовской области 20-летний житель Каменска-Шахтинского ответит перед законом за поджог автомобиля судьи. Все доказательства по этому делу уже собрали, сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета по региону.

В ведомстве добавили, что еще двое сообщников молодого человека сейчас находятся под стражей. Они старше своего товарища: одному - 24, второму 25 лет.

Следователи выяснили, что бандиты спалили машину судьи не для забавы, а по заданию. Об этой «услуге» их попросил заключенный, который хотел таким образом поквитаться за свой приговор.

Авто злоумышленники по наводке нашли на одной из стоянок в Каменске-Шахтинском, его сразу же подожгли. Машина выгорела до тла за считанные секунды.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Каменске-Шахтинском задержали пособников поджога

Дело завели по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества» (подробности)