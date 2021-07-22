Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 22 июля: на дорогах пятибалльные пробки

Вечерние пробки в Ростове Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 22 июля: в час пик в городе движение затруднено. Загруженность на дорогах оценена в пять баллов. Рассказываем, по каким улицам проехать сложнее всего.

Заторы образовались на улице Варфоломеева, улице Большой Садовой, улице Красноармейской, улице Текучева, улице Зоологической, улице Нансена, улице Немировича-Данченко, улице Шеболдаева, проспектах Ленина, Соколова, Михаила Нагибина, Буденновском и Ворошиловском.

Движение также затруднено на улицах Доватора, Малиновского, Всесоюзная, Международная, проспекте Стачки. С трудом машины двигаются и по улицам Вавилова, 56-й Армии, 1-я Форматная, Нариманова, Орбитальная, Беляева, а также по проспекту Королева.

В пробках придется постоять и тем, кто едет по улицам Орская, Каскадная, Вятская, Чистопольская, Менжинского, переулку Клязьминскому Кроме того, с трудом можно проехать по проспекту Шолохова.

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