Улицы Ростова ушли под воду после сильного ливня 22 июля

Ливень в Ростове 22 июля 2021: улица Горького превратилась в горную реку. Фото: Роман Неведров

Долгожданный ливень затопил в Ростове сразу несколько улиц. По словам очевидцев, вечером 22 июля город пережил настоящий шторм с грозой, молнией и сильным ветром.

Дождь сначала был небольшим, но буквально через считанные секунды он набрал силу и начал превращать южную столицу в мини-Венецию. После этого сразу же ожили соцсети, жители разных районов делились эмоциями и вели своеобразную перекличку мест, попавших под фронт ненастья.

Так, например, настоящая река текла по Будённовскому - проехать по участку от Пушкинской до Большой Садовой было почти невозможно.

- Я плавал с Буденновского вниз. Нереально огромная река. Главное не заболеть, - написал в одном из местных пабликов молодой мужчина.

Также «просто уплывала», по сообщениям ростовчан, улица Малиновского. После этого опубликовали видео залитой маршрутки - пассажиры были вынуждены ехать с водой в салоне. Также реки бурлили на Максима Горького и Красноармейской.

Уже сегодня - утром 23 июля - о последствиях непогоды рассказали в пресс-службе областного управления МЧС.

- В Ростове произошло подтопление низменных участков. К работам по откачке воды привлекали 34 человека и 12 единиц техники, в том числе от МЧС 20 человек и 6 единиц техники. В том числе работали в районе привокзальной площади, на Ленина, 109/5 затопило подъезд, на Доломановском, 18/6 - подвал. Эвакуация населения не проводилась, пострадавших нет, - прокомментировали в МЧС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ростов заливает: мощная гроза обрушилась на город и превратила улицы в реки

Рассказываем, что натворила стихия в донской столице (подробности)