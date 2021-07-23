В Ростовской области завершают третью очередь строительства Мясниковского МЭОК

Сейчас на площадке уже уложили изолирующий материал. Фото: сайт правительства РО

В Ростовской области завершают третий этап строительства Мясниковского отходоперерабатывающего комплекса. Скоро будет готова вторая карта полигона для размещения отходов. Информацию об этом озвучил министр ЖКХ Михаил Солоницин, сообщает сайт донского правительства.

- Строительство предполагает восемь этапов. К 2023 году должны возвести современный автоматизированный мусоросортировочный комплекс и площадку биокомпостирования. Ввод в эксплуатацию позволит сократить объем захоронения до 50% и представлять населению комплексную услугу по обращения с отходами, - пояснил Михаил Солоницин.

Сейчас на площадке уже уложили изолирующий материал, получилась герметичная «ванна». В ближайшие дни должны выполнить обратную засыпку и установить систему мониторинга фильтратообразования.

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