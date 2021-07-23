В Ростове на Стачки рухнувшая стена повредила два авто

Бетонную стену уже давно просили укрепить. Фото: соцсети

В Ростове во время сильного ливня рухнула стена около одного из домов на проспекте Стачки. Плиты угодили прямо на два припаркованных авто, также была погнута газовая труба. Фото с места происшествия уже появились в соцсетях. Пост опубликовал местный житель.

- Вчера, 22 июля 2021 года, в районе 20.30 рухнула стена около дома №15 на проспекте Стачки. Она разрушилась от дома до аллеи, зрелище жуткое. Очень надеемся, что это происшествие не навредит, и дом будет в целости и сохранности. Два автомобиля пострадали. Погнуло газовую трубу, которая идет вдоль стены, присутствует запах газа, - пожаловался ростовчанин.

Мужчина добавил, что бетонную стену уже давно просили укрепить, она находилась недалеко от дороги и угрожала пешеходам и машинам.

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