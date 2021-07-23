Сити-менеджер Ростова объяснил, почему обрушилась стена здания на Социалистической

Сегодня обсудят снос постройки. Фото: страница в Instagram Алексея Логвиненко

В Ростове на Социалистической, 130 стена аварийного здания обрушилась из-за намокших во время ливня конструкций. Они стали значительно тяжелее в весе, и кирпичная кладка не выдержала. Так объяснил сегодняшнее ЧП сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- Этот дом признали аварийным еще в 2009 году, в нем все квартиры выкуплены, жильцы расселены. На июньском заседании думы выделены средства на проектно-сметную документацию по сносу дома. Для безопасности дом был огорожен, за его состоянием следили службы Кировского района, - написал в Instagram Алексей Логвиненко.

Глава администрации также сообщил, что сегодня обсудят снос постройки. В этим минуты на месте происшествия работают сотрудники управления по делам ГО и ЧС. Они должны убрать нависающие конструкции, которые угрожают пешеходам и транспорту, сообщил Алексей Логвиненко.

- Дом по соседству, на Социалистической, 128, также аварийный, он не вошел в областную программу по расселению граждан до 2017 года. Поэтому сегодня на встрече с жителями договорились, что мы проработаем варианты и изыщем средства для расселения жильцов данного дома. Уже в этом году дом будет расселен во внеочередном порядке, - прокомментировал глава администрации Ростова Алексей Логвиненко.

Стена постройки на Социалистической, 130 обрушилась сегодня, 23 июля. Пострадавших не было. Однако из-за ЧП временно обесточили ближайшие здания.

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