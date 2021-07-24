В Ростовской области директор предприятия скрыл от налоговой 4 млн рублей

Подозреваемый не платил налоги около пяти месяцев Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Ростовской области под уголовное разбирательство попал директор предприятия по распределению воды для питьевых и промышленных нужд. Следователи считают, что руководитель не выплатил государству 4 миллиона рублей налогов.

- Предварительно известно, что с декабря 2020 года по апрель 2021 года глава организации использовал деньги с расчетных счетов третьих лиц. Так ему удалось скрыть 4 миллиона рублей. Сейчас детали этого дела еще выясняют, - прокомментировали в пресс-службе управления Следственного комитета России по региону.

За нарушение закона подозреваемому грозят крупным штрафом, принудительными работами до 3 лет или лишением свободы, также на 3 года.

Ранее во многомиллионных махинациях заподозрили директора стройфирмы. По данным Следкома, злоумышленник создал фиктивный документооборот и вносил в отчеты ложные сведения.

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