Боязнь лишиться гаража заставила дончанина оплатить долги по налогам

В Ростове приставы вынудили должника оплатить долг по налогам Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области местного должника приставы заставили оплатить крупный долг по налогам.

Приставы выяснили, что у дончанина образовался долг по налоговым платежам, пени и штрафам. Сумма задолженности составила боле 83,5 тысяч рублей. К нему явился правоохранитель, что в производство взято дело об уклонении от уплаты долга. Но мужчина так и не начал погашать задолженность.

После этого приставы направили запросы в банки, кредитные организации и иные регистрирующие органы и выяснили, что у него в собственности есть гараж. Было принято решение о незамедлительной описи и аресте имущества. Стоимость полностью соответствовала сумме задолженности.

- Опасаясь лишиться гаража, должник изыскал средства для погашения налоговой задолженности, в связи с чем, имущество было отозвано с реализации. Исполнительное производство в отношении должника окончено фактическим исполнением, - сообщили в пресс-службе ФССП по Ростовской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Должник-миллионер оставил судебным приставам свою иномарку в Ростове-на-Дону.

Теперь Toyota Auris уйдет с молотка.