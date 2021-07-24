Нажился на обмане: ростовчанин сдал кредитное авто в ломбард

Хитроумный обманщик сдал неоплаченный транспорт в ломбард и обогатился
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Ростове 28-летий мужчина сильно расстроил сотрудников банка, отказавшись платить кредит за свое авто. Более того, хитроумный обманщик сдал неоплаченный транспорт в ломбард и снова обогатился. Однако радость была недолгой - за нарушение завели уголовное дело, рассказали в пресс-службе областного управления МВД.
Как выяснили правоохранители, злоумышленник взял в кредит Renault Logan за 955 тысяч рублей через автосалон. Спустя время заем оказался неподъемным, и мужчина начал скрываться от сотрудников банка, которые требовали вернуть деньги или машину.
Тогда новоиспеченный владелец решил: «С глаз долой - из сердца вон», сдал транспорт в ломбард и потратил все полученные деньги.
Сейчас ростовчанин уже в качестве подозреваемого по статье «Мошенничество» находится под подпиской о невыезде.
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