Погибла женщина, есть пострадавшие: Mazda 6 слетела с дороги в Ростовской области

Предварительно, водитель не справился с управлением. Фото: отдел пропаганды УГИБДД

В Миллеровском районе в ДТП на трассе М-4 «Дон» погибла 39-летняя женщина, пострадали еще два человека - водитель того же возраста и женщина 40 лет. Об этом сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.

Авария произошла вчера, 23 июля. По предварительным данным, мужчина, который был за рулем автомобиля Mazda 6, не справился с управлением. Из-за этого машина слетела в кювет, врезалась в деревья и опрокинулась.

После несчастного случая еще проводят проверку. Госавтоинспекция призывает водителей строго соблюдать правила дорожного движения. В машине всем нужно обязательно пристегиваться ремнями безопасности.

Также вчера смертельное ДТП устроил 16-летний юноша. Предварительно, он находился под действием горячительного. Молодой человек взял ключи от машины тайком, когда родители спали.

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