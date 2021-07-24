Погибла женщина, есть пострадавшие: Mazda 6 слетела с дороги в Ростовской области

Предварительно, водитель не справился с управлением. Фото: отдел пропаганды УГИБДД
В Миллеровском районе в ДТП на трассе М-4 «Дон» погибла 39-летняя женщина, пострадали еще два человека - водитель того же возраста и женщина 40 лет. Об этом сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.
Авария произошла вчера, 23 июля. По предварительным данным, мужчина, который был за рулем автомобиля Mazda 6, не справился с управлением. Из-за этого машина слетела в кювет, врезалась в деревья и опрокинулась.
После несчастного случая еще проводят проверку. Госавтоинспекция призывает водителей строго соблюдать правила дорожного движения. В машине всем нужно обязательно пристегиваться ремнями безопасности.
Также вчера смертельное ДТП устроил 16-летний юноша. Предварительно, он находился под действием горячительного. Молодой человек взял ключи от машины тайком, когда родители спали.
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