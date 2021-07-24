С 26 июля у электрички Успенская - Таганрог появится дополнительная остановка

Из Успенской состав должен отправляться в 19.23
Фото: Виктор КЛЮШКИН
С 26 июля электричка Успенская - Таганрог будет делать дополнительную остановку на 1229 километре. Об этом сообщили в пресс-службе «РЖД».
Речь идет о вечернем маршруте №6309. Из Успенской состав должен отправляться в 19.23. Прибытие на новую остановку - в 19.39. На конечной станции Таганрог-2 поезд планируют встречать в 20.46.
Подробную информацию о расписании других рейсов можно узнать на сайте «РЖД» в разделах «Пассажирам» и АО «СКППК».
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