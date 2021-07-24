В Ростовской области дорога к несуществующему магазину обошлась в 8,7 млн рублей

Чиновник ответит по уголовной статье Фото: Артем КИЛЬКИН

В Аксайском районе начальника управления коммунального и дорожного хозяйства заподозрили в нецелевой растрате 8,7 млн рублей. За это чиновник ответит по уголовной статье, сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

По предварительным данным, злоумышленник заставил подчиненных подготовить сведения о якобы работающем продуктовом магазине в хуторе Обухов. Несуществующий ларек заявили как общественно-значимый объект, на строительство дороги к которому нужны деньги. После этого глава управления затребовал «необходимые» средства из бюджета. Их выделили в рамках госпрограммы.

- В ходе предварительного расследования Бадгутдинов вину по предъявленному обвинению не признал, - добавили в пресс-службе судов Ростовской области.

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