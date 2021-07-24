Брокерский счет за 2 млн рублей: жительницу Волгодонска обманул аферист

Смогут ли в итоге вернуть деньги, неизвестно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительница Волгодонска потеряла 2 млн рублей после беседы с мошенником, который предложил обогатиться на продаже акций. Возбуждено уголовное дело. Преступника ищут, но смогут ли в итоге вернуть деньги, неизвестно. О произошедшем сообщили сегодня, 24 июля, в пресс-службе областного управления МВД.

Полицейские выяснили, что аферист позвонил женщине с неизвестного номера. Он предложил собеседнице заработать на валютных операциях и торговле акциями международных компаний. Мужчина посулил своей жертве высокую прибыль и посоветовал как можно скорее открыть брокерский счет, чтобы перевести туда деньги.

Женщина согласилась, выполнила все требования мошенника и сразу же потеряла все свои сбережения.

В МВД напомнили: нельзя доверять незнакомцам, особенно тем, которые что-либо предлагают на телефону. Лучше всего в таких ситуациях завершать разговор в самом начале. Ни в коем случае не сообщайте свой персональные данные.

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Уже возбуждено уголовное дело (подробности)