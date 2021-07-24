Алексей Логвиненко встретился с выпускниками-стобалльниками в Ростове

Всего в городе в этом году - 70 стобалльных работ по 9 предметам. Фото: сайт администрации Ростова

Сегодня, 24 июля, в Ростове Алексей Логвиненко встретился с выпускниками-стобалльниками. Об этом сообщил сам сити-менеджер на своей странице в Instagram.

- Выпускники - наша гордость. Ребята демонстрируют свои таланты и успехи и вне учебы. Например, Зоя Шамитько из лицея № 50 при ДГТУ имеет золотой знак ГТО, 1-й спортивный разряд по плаванию. Роман Алферов из Классического лицея № 1 - победитель регионального этапа WorldSkills Russia в номинации «веб-дизайн», - написал Алексей Логвиненко.

Всего в городе в этом году - 70 стобалльных работ по 9 предметам. Их количество значительно увеличилось и составляет более 40% от общего числа, добавил глава администрации и сразу же предложил создать Ассоциацию выпускников.

- Пусть все ваши мечты сбудутся. Перед вами открыты все двери. Помните, где бы вы не учились, мы всегда ждем вас в нашем родном городе. Мы всегда готовы сопровождать вас в ваших начинаниях, быть с вами на связи. Предлагаю создать городскую Ассоциацию выпускников, она станет связующим звеном между нашими выпускниками, администрацией города и бизнес-сообществом, - пояснил глава администрации Ростова Алексей Логвиненко.

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