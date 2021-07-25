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Спорт25 июля 2021 8:27

Ничья в Токио: донские гандболистки в составе сборной сразились на Олимпийских играх

Следующий матч команда проведет 27 июля против сборной Швеции
Ангелина СКИБА
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Для Анны Вяхиревой матч против сборной Бразилии стал 100 за сборную России. Фото: сайт ГК «Ростов-Дон»

Для Анны Вяхиревой матч против сборной Бразилии стал 100 за сборную России. Фото: сайт ГК «Ростов-Дон»

Сегодня, 25 июля, на Олимпиаде в Токио гандболистки из Ростовской области в составе сборной вничью сыграли с командой Бразилии. Счет встречи 24:24 (14:12), сообщили в пресс-службе ГК «Ростов-Дон».

С первых минут игры в счете вели бразильские гандболистки. После этого россиянки несколько раз уходили в отрыв как минимум на три мяча. К концу тайма наши спортсменки лидировали - на табло было 14:12.

Во втором тайме первые 10 минут россиянкам удавалось сдерживать соперниц, но уже в течение последующей пятиминутки девушки из сборной Бразилии сравняли счет, а после и вовсе вышли вперед. Гандболисткам из России пришлось отыгрываться. Итог - 24:24.

Свой следующий матч россиянки проведут 27 июля против сборной Швеции. Встреча начнется в 8.15 по московскому времени. В составе сборной от «Ростов-Дона» сразились Полина Кузнецова, Юлия Манагарова, Анна Вяхирева и Ксения Макеева.

К слову, для правой полусредней Анны Вяхиревой матч против сборной Бразилии стал 100 за сборную России. Всего же за историю выступлений на Олимпийских играх команды из России и Бразилии встречались только дважды.

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