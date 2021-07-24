Дончанка Елена Орябинская прошла в полуфинал по академической гребле на Олимпиаде в Токио

Двойка распашная, в экипаже которой выступает Елена, пришла к финишу второй. Фото: личная страница в "Инстаграме" героя публикации

Сегодня на Олимпийский играх в Токио донская спортсменка Елена Орябинская выступила в предварительных заездах по академической гребле.

Двойка распашная, в которой шли дончанка вместе с Василисой Степановой из Санкт-Петербурга, в квалификации достигла финиша второй с результатом 7:23,39.

Таким образом, экипаж со спортсменкой из Ростовской области добыл билет в полуфинал А/В.

На дистанции наши гребцы уступили только австралийскому экипажу - первыми пришли к финишу Джессика Моррисон и Аннабель Макинтайр. Также место в полуфинале себе обеспечили спортсменки из Великобритании, которые показали результат близкий к нашему - 7:23,98.

Напомним, Елена Орябинская не смогла выступить на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, и теперь 27-летняя донская спортсменка намерена бороться за победу.

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