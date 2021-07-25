Парад яхт и регата: в Таганроге отмечают День Военно-Морского флота

В 10 часов сегодня начнется парад яхт, а с 14 часов стартуют гонки Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сегодня, 25 июля, по всей стране отмечают День Военно-Морского флота. В Ростовской области парада военных кораблей на этот раз не будет, но вместо этого организовали парусную регату.

Церемонию открытия и первую гонку провели вчера. Сегодня спортсмены продолжат борьбу, это основной день соревнований. В акваторию выйдут десятки судов.

В 10 часов начнется парад яхт, а с 14 часов стартуют гонки. Уже у 17 часам объявят победителей, и состоится награждение.

Кроме того, в День ВМФ в таганрогском яхт-клубе «5-й причал» в бухте Андреева состоится выставка судомоделистов Центра технического творчества. Открытие запланировали на 13 часов.

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