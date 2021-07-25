Рыбак из Ростова поймал 2-метрового сома весом в 80 кг

Ростовчанин вытаскивал рыбу из воды 20 минут. Фото: соцсети

Житель Ростова поймал 2-метрового сома весом в 80 кг. Громадину мужчина добыл около недели назад во время отдыха на Волге. Пост с фотографиями и небольшим рассказом самого рыбака опубликовали в соцсетях.

- Вытаскивал 20 минут. Конечно же, делал это не без помощи. Тянули двумя удочками. Он сопротивлялся, но запутался в леске второй. Две удочки его тянули к берегу ну, и один вытащил, - рассказал ростовчанин.

Однако, по словам мужчины, мясо этого водного обитателя оказалось не таким нежным, каким бывает обычно.

- Вкус был чуть грубее. Что-то среднее между курицой и рыбой, - признался рыбак.

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