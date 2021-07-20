Гибнет рыба: в Азовском море и Таганрогском заливе объявили заморный период

Замор чаще всего происходит во время сильной жары
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
С 20 июля в Азовском море и Таганрогском заливе объявили заморный период. Теперь рыбаки временно могут добывать бычков механизированными драгами. Соответствующий приказ опубликовало Азово-Черноморское территориальное управление Росрыболовства.
Замор чаще всего происходит во время сильной жары. Из-за высоких температур снижается уровень кислорода снижается, и рыба просто гибнет. Такие случаи уже происходили этим летом.
Например, в начале июля на берегу Цимлянского водохранилища обнаружили большое количество рыбы. Специалисты сразу же установили, что водные обитатели задохнулись в глубинах водоема.
Длительность заморного периода пока не определили. Точную дату назовут, когда ситуация снова нормализуется. За любыми изменениями будут следить специалисты. Каждые 5 дней они будут проверять воду и количество кислорода в придонных слоях.
К слову, с четверга в регионе ожидается небольшое похолодание. Повлияет ли смена погоды на рыбу, неизвестно.
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