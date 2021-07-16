Эксперты: «Замор бычка в Цимлянском водохранилище произошел из-за нехватки кислорода»

По мнению экспертов, такие же случаи возможны и в будущем. Фото: сайт правительства РО

Причиной замора бычка в Цимлянском водохранилище оказался недостаток кислорода, его оказалось мало в водоеме из-за жары и цветения сине-зеленых водорослей. К такому выводу пришли специалисты волгоградского филиала ВНИИРО, сообщает сайт донского правительства.

Причем, по мнению экспертов, такие же случаи возможны и в будущем. Дело в том, что в придонных слоях растворенного кислорода всего от 4 до 10%, это очень мало. Обычно при 3,5% происходит гибель рыбы. Жара, которая влияет на эту ситуацию, сохранится до конца июля.

Большое количество рыбы на берегу обнаружили в начале месяца. Уже 3 числа информацию начали публиковать в социальных сетях очевидцы. После этого причины произошедшего начали выяснять ученые, сотрудники Росрыболовства и Минприроды области.

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