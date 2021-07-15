Причины массовой гибели рыбы в Тацинском районе устанавливают специалисты

В Ростовской области выясняют причину массовой гибели рыбы в Тацинском районе. Фото: правительство РО

В Ростовской области сотрудники Минприроды взялись за установление причин массовой гибели рыбы в реке Быстрой рядом с хутором Быстрогорским Тацинского района. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Также к месту происшествия прибыли работники министерства сельского хозяйства и продовольствия области, Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства, а также Азово-Черноморского филиала ФГБНУ «ВНИРО».

- Факт гибели небольшого количества рыбы был подтвержден. Для установления причин взяты пробы воды и биоматериала, проведено обследование места, - говорится в тексте сообщения.

Как только пробы будут исследованы, тогда будет установлена причина гибели рыбы. Инспекторы Минприроды всегда оперативно реагируют на сообщения, касающиеся нарушений природоохранного законодательства.

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