2020-07-28T22:04:28+03:00
Общество

В Ростовской области заметили массовую гибель осетров

Такое наблюдение сделали жители Азовского района
Виктория Никитина
Поделиться:
О массовой гибели осетра сообщили дончане. Фото: соцсетиО массовой гибели осетра сообщили дончане. Фото: соцсети
Изменить размер текста:

В донском регионе местные жители обратили внимание на массовую гибель осетра.

Краснокнижная рыба начала вымирать на хуторе Рогожкино в Азовском районе. Дончане сфотографировали происходящее и выложили снимки в одном из ростовских пабликов соцсети.

- Весь пляж усеян трупами, весь песок в воде. Идешь по трупам, - написал автор поста.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сотни мертвых тушек: в Ростове произошла массовая гибель рыбы.

На берег выбросилось несколько сотен экземпляров пеленгаса.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24