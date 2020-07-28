В Ростовской области заметили массовую гибель осетров
В донском регионе местные жители обратили внимание на массовую гибель осетра.
Краснокнижная рыба начала вымирать на хуторе Рогожкино в Азовском районе. Дончане сфотографировали происходящее и выложили снимки в одном из ростовских пабликов соцсети.
- Весь пляж усеян трупами, весь песок в воде. Идешь по трупам, - написал автор поста.
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ИСТОЧНИК KP.RU