В Ростовской области заметили массовую гибель осетров

28 Июль 2020 2020-07-28T22:04:28+03:00

Изменить размер текста: A A

В донском регионе местные жители обратили внимание на массовую гибель осетра.

Краснокнижная рыба начала вымирать на хуторе Рогожкино в Азовском районе. Дончане сфотографировали происходящее и выложили снимки в одном из ростовских пабликов соцсети.

- Весь пляж усеян трупами, весь песок в воде. Идешь по трупам, - написал автор поста.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сотни мертвых тушек: в Ростове произошла массовая гибель рыбы.

На берег выбросилось несколько сотен экземпляров пеленгаса.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU