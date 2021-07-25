С 1 сентября часть гаражей собираются снести в Ростовской области

Избежать демонтажа гаражей можно только через их легализацию Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 1 сентября вступит в силу закон о «гаражной амнистии». Это значит, что в Ростовской области могут снести часть построек, которые используют как места для личных авто, мини-склады инструментов или продуктов питания. О грядущих изменениях сообщает «Городской репортер».

По данным издания, избежать демонтажа гаражей можно только через их легализацию. Это в первую очередь коснется капитальных строений.

В регионе уже разработали проект закона «Об оформлении в упрощенном порядке прав граждан на гаражи». Теперь должны утвердить перечень документов непосредственно для этой процедуры оформления. Законопроект передали в Заксобрание региона. Его планируют рассмотреть 29 июля.

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