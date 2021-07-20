В Ростове под снос пошли объекты гаражного кооператива

Демонтировать пришлось сразу несколько объектов
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Гаражный кооператив в Ростове-на-Дону оштрафовали и снесли незаконно временно установленные объекты на земельном участке. Об этом сообщает управление ФССП России по Ростовской области.
Судебным приставом по работе с юридическими лицами было вынесено постановление освободить земельный участок на улице Артабекова в городе Ростове-на-Дону от временных объектов. Это кирпичный пропускной пункт, шлагбаум, металлический вагончик, конструкция смотровых ям, два металлических контейнера хозяйственного назначения и забор.
Это нужно было сделать в связи с неуплатой должником денежной суммы вовремя. Но участок так и не освободили. После этого судом были предприняты меры в виде исполнительского сбора в размере 50000 рублей. Решение суда должник проигнорировал и не заплатил.
Было заведено дело по части 2 статьи 17.15 КоАП РФ «Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера».
12 июля 2021 года под контролем судебного пристава земельный участок был освобожден.
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