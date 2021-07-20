В Ростове под снос пошли объекты гаражного кооператива

Демонтировать пришлось сразу несколько объектов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Гаражный кооператив в Ростове-на-Дону оштрафовали и снесли незаконно временно установленные объекты на земельном участке. Об этом сообщает управление ФССП России по Ростовской области.

Судебным приставом по работе с юридическими лицами было вынесено постановление освободить земельный участок на улице Артабекова в городе Ростове-на-Дону от временных объектов. Это кирпичный пропускной пункт, шлагбаум, металлический вагончик, конструкция смотровых ям, два металлических контейнера хозяйственного назначения и забор.

Это нужно было сделать в связи с неуплатой должником денежной суммы вовремя. Но участок так и не освободили. После этого судом были предприняты меры в виде исполнительского сбора в размере 50000 рублей. Решение суда должник проигнорировал и не заплатил.

Было заведено дело по части 2 статьи 17.15 КоАП РФ «Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера».

12 июля 2021 года под контролем судебного пристава земельный участок был освобожден.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове приставы заставили должника снести незаконные постройки

Злоумышленника пришлось даже объявлять в розыск (подробнее)

В Ростовской области отец задолжал 215 тысяч по алиментам совершеннолетнему ребенку

В дело пришлось вмешаться судебным приставам (подробнее)