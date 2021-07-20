Ростов-на-Дону
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество20 июля 2021 16:34

В Ростове под снос пошли объекты гаражного кооператива

На Дону освободили земельный участок, на котором незаконно установили временные объекты собственности
КИСЛОВА Виктория
КомментироватьОставить комментарий(0)
Демонтировать пришлось сразу несколько объектов

Демонтировать пришлось сразу несколько объектов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Гаражный кооператив в Ростове-на-Дону оштрафовали и снесли незаконно временно установленные объекты на земельном участке. Об этом сообщает управление ФССП России по Ростовской области.

Судебным приставом по работе с юридическими лицами было вынесено постановление освободить земельный участок на улице Артабекова в городе Ростове-на-Дону от временных объектов. Это кирпичный пропускной пункт, шлагбаум, металлический вагончик, конструкция смотровых ям, два металлических контейнера хозяйственного назначения и забор.

Это нужно было сделать в связи с неуплатой должником денежной суммы вовремя. Но участок так и не освободили. После этого судом были предприняты меры в виде исполнительского сбора в размере 50000 рублей. Решение суда должник проигнорировал и не заплатил.

Было заведено дело по части 2 статьи 17.15 КоАП РФ «Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера».

12 июля 2021 года под контролем судебного пристава земельный участок был освобожден.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове приставы заставили должника снести незаконные постройки

Злоумышленника пришлось даже объявлять в розыск (подробнее)

В Ростовской области отец задолжал 215 тысяч по алиментам совершеннолетнему ребенку

В дело пришлось вмешаться судебным приставам (подробнее)