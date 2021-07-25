Донская лучница Елена Осипова в составе сборной завоевала серебро Олимпийских Игр

Елена Осипова помогла сборной занять второе место. Фото: instagram.com/mikomi00/

Сегодня, 25 июля, лучница из Ростовской области Елена Осипова в составе сборной завоевала серебро Олимпийских Игр. Эта медаль уже четвертая по счету в общей копилке российских спортсменов.

Наши лучницы на Играх обошли Германию, но уступили Южной Корее со счетом 0:6. К слову, похожего результата в этой дисциплине россиянки добились на Олимпиаде 2016 года.

- Перед нами была задача дойти до финала и нарушить «гегемонию» корейских спортсменок. У них очень большое количество спортсменов стреляют на высоком уровне. Например, у нас третью Олимпиаду выступает Перова. Южную Корею каждый раз представляет новый состав, и он всегда сильный. У них серьезная школа, высокая конкуренция. В индивидуальных соревнованиях все будет гораздо тяжелее. Много очень сильных спортсменов, борьба будет сложной, - прокомментировал тренер Елены Осиповой Василий Власенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Корейские спортсменки как машины»: второе место российских лучниц прокомментировал тренер Елены Осиповой

Наши спортсменки не оставили шансов США и Германии, но уступили Южной Корее (подробности)