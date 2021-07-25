Звонил 13 раз: настойчивый аферист обманул ростовчанку на 100 тысяч рублей

Всего с карты пострадавшей пропало более 100 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове 52-летняя женщина потеряла все свои сбережения после беседы с телефонным мошенником. Всего с карты пострадавшей пропало более 100 тысяч рублей. Уже возбуждено дело по статье «Кража», сообщили в пресс-службе областного управления МВД.

Как рассказали в полиции, аферист оказался довольно настойчивым. Он звонил своей жертве 13 раз - до тех, пока она не взяла трубку. Как только это произошло, мужчина представился сотрудником банка и сообщил о «сомнительных операциях по счету».

В этот момент ростовчанка запаниковала, потому что на хранила на карте все свои деньги. Мошенник успокоил ее и посоветовал выполнять «ряд несложных действий для защиты сбережений». Пострадавшая согласилась и сразу же назвала данные своей карты и секретный код из смс. После этого она осталась без накоплений.

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