В Ростове на ремонт улицы Маршальской планируют потратить 25,8 млн рублей

Протяженность улицы Маршальской - 1733 метра Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростове на ремонт улицы Маршальской собираются потратить 25,8 млн рублей. Сейчас власти ищут подрядчика. Кто займется работами окончательно определят после 3 августа. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Подрядная организация должна самостоятельно приобрести смеси и материалы. После этого нужно будет снять старый слой дорожного покрытия и нанести новый. Заказчик - дирекция по строительству транспортной инфраструктуры Ростова.

Все работы по этому контракту планируют завершить до 15 ноября 2011 года. Протяженность улицы Маршальской - 1733 метра, она находится на Западном и пересекает Доватора, Лесную и Полигонную.

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