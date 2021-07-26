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Общество26 июля 2021 15:57

117 нарушений масочного режима выявили в автобусах Ростова

Это итоги недельного рейда
Ангелина СКИБА
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20 водителей получили дисциплинарные взыскания. Фото: сайт администрации Ростова

20 водителей получили дисциплинарные взыскания. Фото: сайт администрации Ростова

В общественном транспорте Ростове за неделю выявили 117 нарушений масочного режима. Всего с проверкой комиссия обошла 3 654 машины. Информация об этом сегодня, 26 июля, появилась на сайте администрации города.

- По итогам рейдов было составлено 117 административных протоколов. Из них один - в отношении водителя, остальные выписали пассажирам, - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным властей, самостоятельную проверку провели и на автотранспортных предприятиях. Там обошли 3 085 единиц транспорта, после этого 20 водителей получили дисциплинарные взыскания.

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