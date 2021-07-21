Работали без кондиционеров: в автобусах Ростова выявили 56 нарушений

Перевозчиков накажут за «бани на колесах». Фото: сайт администрации Ростова

В Ростове во время июльских рейдов по автобусам выявили десятки неисправных кондиционеров. В некоторых машинах систем охлаждения воздуха не было совсем, сообщили в городские власти.

Всего зарегистрировали 56 подобных нарушений. Теперь за все эти недочеты будут отвечать перевозчики, выпустившие в работу «бани на колесах». В администрации добавили, что пожаловаться на духоту в салонах можно по телефону колл-центра управления перевозками.

Ранее заместитель главы донского Минтранса Дмитрий Беликов пояснил, что чаще всего кондиционеры в автобусах ломаются из-за жары. Однако где и в какой момент может произойти поломка, перевозчики предсказать не могут. Из-за этого не всегда закладывают достаточно средств на ремонт. В некоторых случаях водители за свои деньги вынуждены были обслуживать кондиционеры на маршрутах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Христофор Ермашов: «Ростовские автобусы полностью оборудуют кондиционерами к 2023 году»

Сотни жалоб и протоколов, духота в салонах и закрытые окна. Как проверяют общественный транспорт Ростова (подробности)